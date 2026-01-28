Коммунальщики Лыткарина активно борются с последствиями снегопадов

В городском округе Лыткарино коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы поддерживать порядок на улицах в условиях снежной погоды. Для очистки дорог и тротуаров задействовано 40 единиц тяжелой спецтехники и около 40 компактных машин. Более 160 рабочих очищают город вручную, уделяя особое внимание тротуарам, придомовым территориям, автобусным остановкам, лестницам и подходам к мусорным бакам.

Работы ведутся в режиме повышенной интенсивности. При необходимости техника привлекается по контрактам и от ресурсоснабжающих организаций.

Сотрудники МЦУР постоянно отслеживают ситуацию, принимая обращения жителей и оперативно обновляя список мест, где требуется дополнительная уборка снега. Это позволяет повысить интенсивность и качество снегоуборочных работ в периоды активного выпадения осадков.

Жительница города Наталья отметила, что снег вывозят сразу после сбора, благодаря чему тракторы успевают расчищать дороги и обеспечивать свободное передвижение.