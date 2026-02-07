Коммунальщики Лотошино устраняют последствия снегопада

В муниципальном округе Лотошино сотрудники «Благоустройства» продолжают уборку снега. В деревне Ушаково они очистили от снега двухэтажные многоквартирные дома, детскую игровую площадку и парковки.

Как сообщил директор «Благоустройства» Сергей Бондарчук, коммунальные службы работают по всему округу, включая поселки Лотошино, Новолотошино и Кировский, а также отдаленные деревни. За одно сегодняшнее утро были очищены от снега Микулино, Доры, Кульпино, Власово, Брыково, Михалево и другие населенные пункты.

По словам Бондарчука, снег быстро покрывает расчищенные участки, но коммунальщики продолжают борьбу со снегопадом в авральном режиме, максимально привлекая сотрудников и технику.

По данным Гидрометцентра России, минувшей ночью в северо-западной части Московской области выпало от 8 до 12 миллиметров осадков.