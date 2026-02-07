Коммунальщики Лотошина убирают снег после многодневного снегопада

В поселке Лотошино, на улице Центральной, дом 25, сотрудники «Благоустройства» провели работы по очистке от снега. Бригада из семи человек с использованием мини-погрузчика и двух ручных снегоуборщиков расчистила придомовой проезд, парковки и детскую площадку. Также была очищена дорожка к контейнерной площадке.

Лотошинские коммунальщики продолжают борьбу с последствиями снегопада, начавшегося в Подмосковье три дня назад. По состоянию на 10 часов утра в Лотошине снег все еще идет.

Директор «Благоустройства» Сергей Бондарчук сообщил, что волонтеры Подмосковья снова пришли на помощь коммунальщикам. Вместе с рабочими они участвовали в уборке снега на детской площадке около дома 25.

Бондарчук подчеркнул, что авральная работа по ликвидации последствий снегопада продолжается. В ней задействованы все 80 сотрудников учреждения и 25 единиц техники. По информации Гидрометцентра России, в северо-западной части Московской области за минувшие сутки выпало от 6 до 10 миллиметров осадков.