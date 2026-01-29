Коммунальщики Лотошина очистят от снега 296 км дорог

В Лотошинском городском округе коммунальщики и дорожники продолжили бороться с последствиями мощного снегопада. Этой ночью они планируют очистить от снега 296 километров региональных дорог.

На снегоуборку отправили работников муниципального предприятия «Благоустройство» и Лотошинского ЖКХ, которые уже четыре дня работают без выходных и перерывов, чтобы расчистить улицы, парковки, дороги и дворы. Работа не прекращалась, несмотря на сложные погодные условия и продолжающиеся осадки.

Этой ночью на уборку снега направили девять комбинированных дорожных машин, три трактора МТЗ с плугом и щеткой, а также четыре дорожные бригады. Рабочие вручную начали расчищать от снега дорожное полотно и общественные пространства. Кроме того, бригады посыпали дороги пескосоляной смесью, чтобы предотвратить образование наледи.