Коммунальщики Лосино-Петровского продолжают борьбу с последствиями снегопада

В городском округе Лосино-Петровский продолжаются работы по расчистке снежных заносов. Из-за сильного снегопада, который длится уже третий день, высота снежного покрова в некоторых местах достигла 60 сантиметров. Это серьезно осложняет передвижение транспорта и пешеходов.

Одной из приоритетных задач коммунальных служб стала расчистка подходов к школам и детским садам. В течение дня силами муниципального предприятия «Городское хозяйство» и привлеченных подрядчиков были расчищены тротуары и дорожки у образовательных учреждений округа.

Уборщик территории МБУ «Городское хозяйство» Александр Кутняков поделился своими мыслями: «Вот мы чистим для кого? Для людей, для детей. Вот дети наши учатся, внуки наши учатся».

Кроме расчистки, продолжается и вывоз снежных масс. За последние три дня в Лосино-Петровском округе вывезено порядка 2,5 тысячи кубометров снега.