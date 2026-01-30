Коммунальщики Лосино-Петровского приступили к расчистке дорог от снега

В Лосино-Петровском округе рано утром началась активная работа по расчистке основных магистралей. Специальная техника, включая комбинированные дорожные машины, вышла на маршруты с пяти часов утра, когда движение на дорогах еще не интенсивное.

Техника начала работу с улицы Кирова, после чего проследовала по улицам Лесная и Новинская, а также посетила микрорайон Прибрежный. Далее машины направились в поселок Свердловский, деревню Митянино и другие отдаленные населенные пункты.

С шести часов утра к расчистке городских дорог подключились тракторы с щетками для прометания. Особое внимание уделяется подходам к социальным объектам — школам, детским садам и поликлиникам.

Всего в утренней уборке задействовано 18 единиц спецтехники, включая тракторы с отвалом и щеткой, мини-погрузчики, шнекороторы и пескоразбрасыватели. Коммунальные службы стремятся обеспечить безопасность основных путей к началу активного движения.