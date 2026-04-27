Коммунальщики Лосино-Петровского борются с неожиданным снегопадом

Сегодня утром жители Лосино-Петровского округа были удивлены зимним пейзажем посреди весны. Снегопад, внезапно накрывший Подмосковье, заставил коммунальные службы оперативно адаптироваться к новым условиям. Работники «Городского хозяйства» с раннего утра приступили к устранению последствий снежной бури.

Особое внимание уделяется расчистке остановок общественного транспорта. В поселке Свердловский для очистки «карманов» у остановок задействован компактный мини-погрузчик. Эта техника позволяет эффективно убирать снег в ограниченном пространстве, не создавая помех для пешеходов и автомобилистов. На данный момент уже расчищено 27 остановок.

Параллельно с работой техники уборщики территории вручную очищают подходы к пешеходным переходам. Коммунальные службы призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными из-за быстро меняющихся погодных условий.