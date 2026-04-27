Коммунальщики Лобни устраняют последствия ночного снегопада

Коммунальные службы города Лобня оперативно приступили к расчистке пешеходных зон после ночного снегопада, который продолжается до сих пор. Мастер участка Дмитрий Кузнецов сообщил, что особое внимание уделено подходам к остановочным павильонам возле парка «Река времени».

Трое рабочих сгребали снежную массу на обочину, освобождая проход для жителей. Две бригады уже расчистили остановки в первой половине дня, после чего перешли на тротуары и направились на Букинское шоссе.

С 4 часов утра дорожные службы обрабатывают трассы противогололедными материалами. На дорожной сети работают 7 единиц техники, на общественных территориях — 4 трактора МТЗ. По прогнозам синоптиков, снегопад сохранится до среды.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, а тем, кто уже сменил резину на летнюю, рекомендуют пользоваться общественным транспортом.