Коммунальщики Лобни ликвидируют последствия сильного снегопада

В Лобне коммунальные службы активно устраняют последствия снегопада. В Центральном парке с помощью трактора расчистили дорожки, площадь у главной сцены и территорию возле лавочек и катка, а также входную группу у семейного ресторана.

Начальник участка Джамал Гагаев сообщил, что работы начались в пять утра. На уборку города выведена 71 единица техники и 264 специалиста. Приоритетными являются очистка и обработка противогололедными материалами основных дорог с высокой интенсивностью движения, а также маршрутов общественного транспорта. Параллельно ведется уборка тротуаров во дворах и вывоз снега на снегосвалку.