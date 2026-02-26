Коммунальщики ликвидируют последствия снегопада в поселке Дединово

В поселке Дединово активно ведутся работы по ликвидации последствий сильного снегопада. Сотрудники «Комбината благоустройства» и жилищно-коммунального хозяйства стараются расчистить общественные пространства и обеспечить жителям безопасный доступ к социальным объектам.

По информации администрации, коммунальные службы уделяют особое внимание обработке противогололедными материалами и расчистке пешеходных тропинок, которые связывают жилые кварталы, а также подходов к детским игровым площадкам.

В первую очередь специалисты обеспечивают проходимость для пешеходов и безопасность детей. Сотрудники вручную расчищают тротуары и дорожки, ведущие к подъездам и социально значимым объектам. Детские площадки освобождают от снега, чтобы после улучшения погоды жители могли комфортно и безопасно проводить там время.

Работы по уборке снега находятся на постоянном контроле местной администрации и продолжаются в усиленном режиме.