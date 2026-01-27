Коммунальщики ликвидируют последствия снегопада в Котельниках

Коммунальные службы Котельников работают в усиленном режиме после обильных осадков. Специалисты очищают дороги, тротуары, подходы к социальным объектам и дворовые территории.

В первую очередь расчищают дороги для проезда общественного транспорта и специализированной техники. Также убирают снег с автобусных остановок, входных групп подъездов, лестниц, тротуаров и пешеходных дорожек.

Идет уборка подходов к поликлиникам, школам, детским садам и другим учреждениям социального назначения. Коммунальщики расчищают контейнерные площадки и проезды к ним. Парковки, детские и спортивные площадки очищают от снега в последнюю очередь.

Автомобилистов просят не парковать транспортные средства у контейнерных площадок и в узких внутриквартальных проездах. Припаркованные машины существенно затрудняют работу спецтехники и замедляют процесс расчистки территорий. Это мешает коммунальным службам оперативно справляться с последствиями снегопада и обеспечивать безопасность жителей.