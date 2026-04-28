Коммунальщики ликвидируют последствия сильного снегопада в Королеве

В городе Королев вторые сутки продолжаются работы по устранению последствий сильного снегопада с ветром. Снег продолжает идти, а порывы ветра остаются сильными. В некоторых местах поваленные деревья преграждают доступ во дворы.

Сегодня во дворе дома №9Б на Проспекте Королева упало дерево высотой более десяти метров. Оно рухнуло между фонарными столбами и оборвало электрический провод.

На место прибыла бригада распиловщиков из МБУ «Автобытдор». Ствол дерева они распилили на несколько десятков бревен, которые вместе с мелкими ветками уложили в стороне. Затем прибыли электрики с вышкой, восстановили оборванный провод и подключили его обратно.

За последние двое суток коммунальщики распилили почти 400 упавших деревьев. В городе работают 20 бригад с пилами, еще две бригады занимаются сбором веток и бревен, а отдельная бригада ремонтирует освещение на столбах.