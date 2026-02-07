Коммунальщики ликвидируют последствия мощного снегопада в Клину

В ночь на 28 января сотрудники подрядной организации «Паркового комплекса» провели уборку пешеходной зоны на улице Чайковского и в Демьяновском проезде в городе Клин. Они расчищали дорожки шириной до двух метров с помощью рабочих с лопатами и трактора.

Из-за непрекращающегося снегопада коммунальные службы оперативно мобилизовали силы и продолжили работу во вторую ночную смену. Команда профессионалов по содержанию парков и благоустройству ликвидировала около двух километров дорожек, покрытых снегом.

Основная сила по уборке города от снега выйдет рано утром. Коммунальщики «Чистого города» планируют задействовать около 40 единиц техники: самосвалы, мини-погрузчики, МТЗ и КДМ.