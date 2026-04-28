Коммунальщики ликвидируют последствия арктического циклона в городском округе Пушкинский

В городском округе Пушкинский продолжаются работы по устранению последствий арктического циклона. Вдоль главной дороги специалисты очищают от снега остановочные павильоны. Подрядчиком выступает индивидуальный предприниматель Колачев Иван от компании «МСК». В бригаде работают шесть человек, из них четверо заняты на расчистке.

Мастер участка Нурик отметил, что всего необходимо очистить 16 остановок. За сутки снежный покров увеличился на семь сантиметров, что является аномалией для конца апреля.

Параллельно бригады «Городского хозяйства» занимаются уборкой упавших деревьев и веток. Руководитель Станислав Каптилкин сообщил, что в работах задействованы 26 человек и четыре машины: коммунальная дорожная техника, мини-погрузчики и автовышка. За день в Красноармейске, селе Царево и окрестностях удалось убрать 15 деревьев, поваленных ураганом.