Коммунальщики ликвидировали последствия снегопада во Фрязине

Городские службы округа переведены на усиленный режим работы в связи с обильными осадками. Мобилизация всех имеющихся ресурсов направлена на максимально оперативное восстановление транспортной доступности и безопасности пешеходов.

В соответствии с утвержденным планом, до конца текущей недели коммунальные службы завершат выполнение первоочередных задач. В этот список входят: расчистка магистральных проездов и дорог с интенсивным движением, обеспечение безопасных подходов и подъездов к социально значимым учреждениям — больницам, школам и детским садам.

Сразу после завершения первого этапа бригады и спецтехника приступят к комплексной уборке жилого сектора. Это включает в себя очистку внутридворовых территорий, детских игровых площадок и парковочных карманов. По окончании цикла расчистки будет организован массовый вывоз снежных масс на специализированные площадки.

Администрация округа обращает внимание жителей на то, что временное складирование снега во дворах является вынужденной технологической мерой. Это позволяет оперативно освободить проезжую часть для проезда спецтехники и личного транспорта. Весь складированный снег будет вывезен в кратчайшие сроки сразу после завершения основных работ.