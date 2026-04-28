Коммунальщики ликвидировали последствия непогоды в Истре

Минувшей ночью в Московской области фиксировались неблагоприятные погодные условия: шел мокрый снег, температура опустилась до нуля градусов, а ветер усиливался порывами. По информации метеорологов, подобный погодный сценарий не наблюдался в регионе более полувека.

Утром во время уборки территорий возле дома №9А на улице Ленина в Истре сотрудники коммунальных служб обнаружили два аварийных дерева. Одно из них упало на пешеходный путь, а второе накренилось вблизи детской площадки. О находке сразу же сообщили руководству.

Аварийная бригада по благоустройству оперативно прибыла на место происшествия. Сначала сотрудники распилили и убрали березу, которая перегородила тротуар. После прибытия автовышки двое рабочих поднялись в люльке к верхушке 20-метрового дерева и спилили его по частям. Затем фронтальный погрузчик выкорчевал пень, а порубочные остатки вывезли на самосвале.

Заместитель начальника участка МБУ «ДОДХИБ» Юрий Свиридов отметил, что с задачей справились за сорок минут. В работе участвовали три человека, автовышка, трактор, самосвал и дежурный автомобиль для перевозки людей и инструмента.

Также аварийное дерево убрали возле дома №1 на улице Ленина.