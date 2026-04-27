Коммунальщики Королева устраняют последствия снежной стихии

В городе Королев продолжаются работы по ликвидации последствий сильного снегопада. На улице Калинина, 2 коммунальные службы активно занимаются опиловкой деревьев. В операции задействованы 73 единицы техники и около 300 человек, включая 20 бригад опиловщиков из «Автобытдора».

Снежный апокалипсис в Королеве повалил более двухсот деревьев. Лишь одно из тридцати оказалось гнилым, остальные — крепкие, здоровые березы, клены и черемуха.

Сегодня на улице Калинина два автомобиля чудом избежали прямого попадания. Дерево наклонилось над машинами, но его не вырвало с корнем — помогла эластичность ствола, наполненного соком.

Работы по устранению последствий «апрельской стихии» будут продолжаться всю ночь.

Фото, видео и текст: Роман Савельев.