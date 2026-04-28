Коммунальщики Клина устраняют последствия снегопада

В городском округе Клин продолжаются работы по ликвидации последствий сильного снегопада. На улицы муниципалитета вышло 35 единиц специальной техники и 40 дворников.

Шухран Камилов, дворник, который работает в дорожной службе на Ленинградском шоссе, вместе с напарником почистил тротуар на мосту через реку Сестру. Сотрудники также убрали упавшее дерево у одного из светофоров и расчистили снег на автобусной остановке «Улица Спортивная». Асфальт у павильона обработают пескосоляной смесью.

Для оперативной уборки снега на улицах и во дворах коммунальные службы Клина работают в усиленном режиме.