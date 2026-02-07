Коммунальщики Клина продолжают борьбу с последствиями снегопада

Работники «Паркового комплекса» приступили к расчистке снега в Клину и Высоковске уже 27 января. Из-за сильного снегопада было решено привлечь вторую смену — около 20 человек, которые приступят к работе в 19:00 и продолжат расчищать снег до утра следующего дня.

Специалисты убирают пешеходные дорожки, соединяющие две части города с 5-м и 3-м микрорайонами. В труднодоступных местах, где не может пройти техника, снег убирают вручную. Также были освобождены проходы к туалетам и большая площадка для развертывания палаток оперштаба МЧС.

Для повышения эффективности работ и помощи коммунальщикам будут привлечены еще 20 работников. Все ресурсы мобилизованы, чтобы жители могли свободно перемещаться по городу. Утром на помощь приедет трактор.

Руководитель по персоналу Александр Юдин отметил, что сотрудники устают, но их мотивируют чаем и шутками. Несмотря на трудности, этот антициклон принесет им яркие впечатления и сплоченность.