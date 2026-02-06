Коммунальщики Каширы борются с последствиями сильного снегопада

В городском округе Кашира коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия снегопада. Уборка проводится круглосуточно, основные усилия направлены на ключевые транспортные артерии, включая автобусные маршруты и региональные трассы. Также активно расчищаются подходы к социальным объектам, таким как школы, детские сады и поликлиники.

Заместитель директора МКУ «Управление строительства» Олег Архипов сообщил, что в работах участвуют 345 человек и 90 единиц техники, включая автогрейдеры, погрузчики и самосвалы. Кроме того, задействованы тракторы МТЗ для уборки снега и подметания улиц.

За время снегопада с территории округа было вывезено более 5 тысяч кубометров снега. Из-за обильных осадков администрация Каширы организовала дополнительные места для его складирования.