Коммунальщики из Богородского округа нашли метод борьбы с настенным вандализмом

В Богородском округе управляющая компания «Уютный дом» представила инновационный подход к борьбе с настенным вандализмом. В ходе рабочей поездки депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил объекты организации и отметил их значительные достижения.

Совместно с генеральным директором Сергеем Тюрниковым депутат осмотрел дома в микрорайоне Старое Заречье, где в подъездах девятиэтажного дома № 1 на улице 28 Июня сейчас проводится ремонт. В отличие от прежних граффити, которые украшали стены, теперь применяется декоративная штукатурка. Этот метод не только улучшает внешний вид, но и затрудняет нанесение новых надписей и рисунков.

Обновление коснулось и входной группы: двери, напоминающие пластиковые, на самом деле являются железными конструкциями со стеклом, что обеспечивает безопасность. Проверяющие отметили высокое качество отделочных работ: стены аккуратно оштукатурены и покрашены, потолки идеально побелены. Все это свидетельствует о профессиональном подходе и уважении к жильцам.

Марк Черемисов подчеркнул важность совместных усилий управляющей компании и жителей в сохранении достигнутых результатов. Ранее в округе было более четырех тысяч подъездов, нуждающихся в ремонте. За шесть лет программы обновлено 65% из них, а в планах на этот год — 73 подъезда.