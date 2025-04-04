Коммунальщики Истры отремонтировали пять пандусов и обновили крыши

На этой неделе в рамках рубрики «План добрых дел» коммунальные службы убрали территории округа, обновили кровли и отремонтировали пандусы. Особое внимание уделяется чистоте дворов, домам и общественным пространствам.

Еще сотрудники коммунальных служб в рамках месячника по наведению чистоты провели промывку оснований контейнерных площадок. Эта процедура позволяет не только устранить загрязнения, но и предотвратить появление неприятных запахов и антисанитарии. Всего за неделю промыли 18 площадок.

А вот в Дедовске специалисты завершили ремонт кровли на доме № 4 на улице Больничной. Здесь обращения от жителей поступили еще зимой после протечки во время снеготаяния. На этой неделе коммунальщики полностью заменили 50 квадратных метров кровельного покрытия и герметизировали швы, чтобы избежать повторных протечек.

Также одним важным делом стала реставрация пандусов в доме № 7 на улице Адасько в Истре. Рабочие восстановили пять входных конструкций. Старое бетонное покрытие местами разрушилось до арматуры, поэтому его удалили, установили строительную сетку и залили новым бетоном. Благодаря погоде конструкции быстро высохли и уже готовы к использованию.