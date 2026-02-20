Коммунальщики Истры обработали дворовые территории от гололеда

Работы затронули 650 тысяч квадратных метров дворов. Почти 128 тысяч квадратных метров тротуаров очистили вручную.

Специалисты задействовали технику, с помощью которой привели в порядок почти 269 тысяч квадратных метров пешеходных зон.

Из-за нестабильной погоды и перепадов температуры образовалось очень много наледи и снежной «каши». Коммунальные службы трудились практически без перерыва, чтобы обеспечить пешеходам и транспорту безопасное передвижение.

На дороги нанесли противогололедные материалы, уделив особое внимание социально значимым зонам: сначала очищали входные группы и тротуары, а уже потом приступали к проездам.

Для эффективной борьбы с гололедом обработка реагентами проводится циклично. На ее частоту влияют перепады температуры и интенсивность осадков.

Ранее, 19 февраля, в связи с большим количеством осадков более 350 дворников привлекли к уборке снега в округе.