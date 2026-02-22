Коммунальщики и жители Балашихи объединились в борьбе с последствиями циклона «Валли

Циклон «Валли» стал настоящим испытанием для жителей Балашихи — мощные снегопады надолго запомнятся горожанам. Для борьбы с их последствиями на улицы города выведено 128 машин МБУ «Благоустройство-Балашиха» и 84 единицы наемного транспорта. Дворы очищают 174 дворника, подключились и управляющие компании. Рабочие признаются, что справиться со снегом очень тяжело, физические силы на исходе.

На помощь коммунальщикам пришли жители, волонтеры и активисты студенческих отрядов. Они очищают от снега дворы, входные группы социальных объектов, тротуары и общественные территории.

Синоптики отмечают, что таких мощных снегопадов в столичном регионе в последнюю неделю зимы больше не ожидается. Однако снег продолжит идти — атлантический циклон принесет умеренные осадки. По прогнозам специалистов, во вторник 24 февраля за 12 часов может выпасть от 2 до 4 миллиметров осадков. Это намного меньше, чем выпало во время «Валли» — более 20 миллиметров.

Несмотря на продолжающийся снег, синоптики прогнозируют потепление, которое начнется уже с 23 февраля.