Коммунальщики и лесники расчищают дороги после мощных снегопадов

В конце января обильные снегопады значительно осложнили дорожную ситуацию в нескольких населенных пунктах. Несмотря на то что коммунальные службы быстро очистили основные магистрали, на обочинах и второстепенных дорогах остались снежные завалы.
Сейчас снегопады прекратились, и продолжается работа по устранению их последствий. Сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» помогают расчищать обочины улиц в Серпухове. Работы направлены на расширение проезжей части, улучшение условий для парковки автомобилей и повышение безопасности дорожного движения.
Ликвидация последствий снежной стихии с участием работников лесного хозяйства помогает быстрее восстановить нормальное транспортное сообщение и обеспечить безопасность жителей.
