Коммунальщики Химок устранят последствия снегопада до конца дня

Десятки тракторов, мини-погрузчиков и экскаваторов вышли на заснеженные улицы Химок. Специалисты до конца дня расчистят дороги и дворы округа.

Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделят местам скопления людей. Они приведут в порядок подъезды к объектам социальной инфраструктуры, тротуары, платформы на железнодорожных станциях и остановки общественного транспорта.

Специалисты предупреждают жителей о скользких дорогах и просят придерживаться разрешенного скоростного режима. Помимо этого, они просят автовладельцев при необходимости убирать личный транспорт для того, чтобы техника могла оперативно очистить заснеженные парковки.

Обратиться с вопросами, касающимися работы коммунальных служб в непогоду местные жители могут по телефону единой горячей линии администрации: + 7 (495) 793-01-01.