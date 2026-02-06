Коммунальщики Химок продолжают борьбу со снежной стихией

В городском округе Химки коммунальные службы третий день устраняют последствия сильного циклона. На улице Бабакина, дом 1/6, коммунальные работники уже успели расчистить проезжую часть во дворе.

Семь дворников и одна единица спецтехники собрали снег, очистили тротуары и территорию возле дома. Коммунальные службы продолжат работу в микрорайоне после обеда и будут трудиться в круглосуточном режиме.

29 января уборка также пройдет на основных магистралях города.

