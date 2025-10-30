Коммунальщики Егорьевска подготовили спецтехнику к зиме

В округе завершился масштабный процесс подготовки автопарка и специализированной техники к работе в условиях холодов и снегопадов. Автомобили и тракторы прошли полное переоснащение и модернизацию.

По словам специалистов, это не просто замена летней резины, а комплексная адаптация к зимним условиям, включающая установку снегоуборочного и противогололедного оборудования.

Особое внимание уделено уникальной разработке — автомобилю «Чистик».

«Это универсальная машина на базе „УАЗ“. Он может передвигаться боком при обработке тротуаров. Зимой ее задействуем для противогололедной обработки тротуаров и общественных пространств», — сообщил директор Егорьевской службы благоустройства Дмитрий Зернов.

Важным событием в этом году стало обновление автопарка. Общая численность техники местных коммунальных служб увеличилась сразу на восемь единиц. Кроме того, в распоряжение коммунальщиков поступил кран-манипулятор.