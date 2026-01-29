Коммунальщики Домодедова борются с последствиями сильного снегопада

В городском округе Домодедово коммунальные предприятия и дорожные службы активно устраняют последствия мощного снегопада, который шел три дня подряд.

Прошедшей ночью рабочие убирали снег и лед с дорог и тротуаров. В настоящее время основное внимание уделяется очистке дворов и крыш зданий. В работах задействовано 80 единиц техники и около 450 дворников.

Управляющим компаниям поручено следить за порядком во дворах многоквартирных домов и оперативно убирать ледяные образования с крыш. Например, во дворе дома №29 на улице Текстильщиков уборку осуществляют два дворника и трактор с оборудованием от управляющей организации «Гюнай».

Коммунальные и дорожные службы работают в интенсивном режиме, очищая ключевые транспортные пути и подходы к домам. План работ постоянно обновляется, чтобы обеспечить наиболее эффективное распределение техники и персонала. Синоптики предупреждают, что осадки будут продолжаться до пятницы, 30 января.