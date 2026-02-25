Коммунальщики Долгопрудного борются с осадками

В городе Долгопрудный с самого утра идет снег, который, по прогнозам синоптиков, продолжится до позднего вечера. Городские службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность жителей и проезд транспорта.

Сегодня работы по уборке снега проводились на улице Ракетостроителей и Лихачевском проспекте. В устранении последствий снегопада участвовали 28 дворников, а также тяжелая техника: пять тракторов-погрузчиков и два самосвала.

По словам исполнительного директора ООО «Городская управляющая компания» Алексея Степанова, в период снегопада для выполнения объема работ привлекают дополнительную технику и людей.

Специалисты проводят комплексную уборку: очищают пешеходные зоны, парковочные места и придомовые территории, чтобы жители могли комфортно добираться до дома и оставлять личный транспорт.

Особое внимание уделяется расширению проезжей части. Например, на улице Нагорная активно расчищают обочины от образовавшихся сугробов.

Коммунальщики призывают автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности не парковать машины на обочинах в ночное время, чтобы не мешать проезду снегоуборочной техники.