Коммунальщики Черноголовки получили новый кран-манипулятор

Новая техника представляет собой универсальную и многофункциональную единицу, объединяющую в себе достоинства грузового автомобиля и подъемного крана.

«Ключевыми преимуществами новой машины являются ее проходимость и внушительная грузоподъемность. Это позволит значительно расширить спектр выполняемых работ и повысить их оперативность. Теперь станет возможным максимально эффективно осуществлять погрузочно-разгрузочные операции с крупногабаритными и тяжелыми грузами, а также их быструю транспортировку в самые отдаленные уголки», — отметили в администрации округа.

Также специалисты добавили, что машина подходит для оперативного вывоза строительного мусора после ремонтных или демонтажных работ, своевременной доставки строительных материалов и необходимого инструмента непосредственно к местам проведения работ. Ее стрела с высокой точностью сможет оказывать помощь при проведении ремонтных работ на фасадах зданий, обслуживании различных сооружений и ремонте инженерных коммуникаций, таких как теплотрассы или водопроводы.