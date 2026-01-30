Коммунальщики Черноголовки перешли на круглосуточный режим работы

Городской округ столкнулся с последствиями мощного снегопада, который принес за минувшие сутки до 50% месячной нормы осадков. В связи с этим все коммунальные и дорожные службы наукограда перешли на усиленный, круглосуточный режим работы.

Мобилизация всех имеющихся ресурсов направлена на максимально оперативное обеспечение транспортной доступности и безопасности пешеходов. Работа по расчистке территории ведется строго по утвержденному поэтапному плану, разработанному профильным ведомством.

С раннего утра бригады и техника приступили к расчистке ключевых транспортных артерий и маршрутов общественного транспорта. Особое внимание уделяется путям, ведущим к социально значимым объектам: школам, детским садам и автостанции.

После обеспечения бесперебойного движения по основным дорогам, фокус сместится на жилой сектор. Здесь будет проведена последовательная расчистка: входы в дома, лестницы и пандусы для обеспечения безопасного доступа, пешеходные дорожки и проходы. Специалисты отметили, что работы будут продолжаться в непрерывном режиме до полной нормализации обстановки на всей территории наукограда.