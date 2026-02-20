Коммунальщики Черноголовки ликвидируют последствия снежного циклона

Черноголовские коммунальщики с самого утра устраняют последствия снежного циклона «Валли», который охватил весь регион. Сейчас они продолжают очищать тротуары на улицах и во дворах.

Первыми объектами для уборки стали автостанция, Институтский проспект и социальные учреждения, включая поликлинику, школы и детские сады.

В настоящее время коммунальные службы освобождают от снега пешеходную дорогу вдоль Школьного бульвара и прилегающие к нему дома, а также дворы на улицах Центральная, Лесная и в проезде Строителей. Для выполнения этих задач привлекли дворников и спецтехнику: мини-погрузчики, тракторы «Беларус» и комбинированные машины на базе «Камаза».

Текст, фото, видео: Иван Петрушин