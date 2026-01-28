Коммунальщики Чехова активно борются с последствиями снегопада

В городском округе Чехов продолжаются работы по устранению последствий сильного снегопада. Местные власти мобилизовали коммунальные и дорожные службы для круглосуточной работы.

Глава округа Михаил Собакин сообщил, что за минувшие сутки было расчищено более 45% населенных пунктов и свыше 400 километров дорог, включая подъездные пути к садоводческим некоммерческим товариществам. На текущий момент работы охватили более половины населенных пунктов и около 550 километров автодорог. Коммунальщики продолжают уборку, а с 29 января приступят к расширению проездов в необходимых местах.

В уборке округа задействовано более 300 сотрудников МБУ «Чеховское благоустройство» и подрядных организаций. Они используют свыше 90 единиц техники: тракторов, грейдеров, погрузчиков, самосвалов и прочего. В труднодоступных местах дворники применяют ручной бензо- и электроинструмент, средства малой механизации.

Спецтехника и инвентарь для уборки снега были подготовлены к зиме заранее. Маршруты работы коммунальной техники и дворников были разработаны с использованием сервисов «Яндекс.Конструктор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Вектор».

Содержанием региональных трасс и автобусных остановок занимается компания «Мосавтодор». В ее ведении — более 380 километров дорог, для очистки которых используется более 40 единиц техники.

Заявки на уборку снега можно подать по телефонам: 8-800-250-40-04 (Мосавтодор) и 8-800-300-87-43 (МБУ «Чеховское благоустройство»).