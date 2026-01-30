Коммунальщики борются со снежным пленом в Щелкове

В городском округе Щелково на улице Советской коммунальные службы продолжают уборку снега. С помощью тракторов они расчистили парковки, территории возле подъездов и контейнерных площадок.

Сотрудники коммунальных служб отмечают, что поддерживать порядок при непрекращающемся снегопаде особенно сложно. Тем не менее, они прикладывают максимум усилий, чтобы жители могли свободно и безопасно передвигаться по городу.

После сильного снегопада все силы городских служб направлены на обеспечение бесперебойной работы ключевых объектов инфраструктуры. Организовано круглосуточное дежурство: уборка территории проводится каждые два часа или чаще, в зависимости от необходимости.