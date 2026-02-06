Коммунальщики борются с последствиями снегопада в Химках

В Химках продолжают активную уборку снега. Работы охватывают парки, скверы, дороги и дворы.

Особое внимание уделяют местам отдыха: дорожки, лестницы, подходы к скамейкам и урнам тщательно очищают. Их также обрабатывают реагентами, чтобы не образовывался лед.

Параллельно техника и дворники расчищают проезжую часть и тротуары. В работе задействованы комбинированные машины, тракторы и мини-погрузчики.

«Мы уделяем внимание всем территориям — от центральных парков до дворов. Это позволяет быстро убирать большие объемы снега и обеспечивать безопасность граждан», — сообщили в администрации.

Жители могут рассказать о проблемах с уборкой по телефону горячей линии: +7 (495) 793-01-01.