Коммунальщики борются с апрельским снегопадом в Щелкове

Сегодня жители городского округа Щелково обнаружили, что регион накрыл значительный снежный покров. Коммунальные службы оперативно приступили к расчистке улиц, пострадавших от апрельского снегопада.

С раннего утра рабочие устраняют последствия непогоды в самых оживленных местах округа, включая площади и крупные автодороги. Не остаются без внимания и отдаленные населенные пункты. В поселке Фряново специалисты на тракторах расчищают проезды к многоквартирным домам. Уже приведены в порядок дворы на улицах Молодежной и Текстильщиков.

Дворники активно помогают спецтехнике, вручную расчищая от снега тротуары и пешеходные тропинки, а также входы в подъезды домов.

По прогнозам, снегопад продлится до вторника. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе объявлен желтый уровень опасности. Жителям рекомендуют избегать нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями и деревьями из-за сильных порывов ветра. Автовладельцам советуют воздержаться от поездок, особенно если они уже сменили зимнюю резину на летнюю.

Текст, фото и видео: Роман Кутузов.