Коммунальщики Балашихи вышли на ночную уборку снега

Коммунальные службы в Балашихе перешли на круглосуточный режим работы, убирая последствия снегопада. Все силы бросили на то, чтобы оперативно и эффективно справиться с сугробами и дальше поддерживать чистоту и порядок.

В ночь на 12 февраля на улицы городского округа вывели специализированную технику — комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ, самосвалы, экскаваторы-погрузчики и мини-погрузчики. Также задействовали дворников и дорожных рабочих.

Спецтехника приступила к расчистке городских территорий, общественных пространств, тротуаров и проезжей части. Собранный снег сразу вывозится на самосвалах

В начале недели коммунальщики задействовали на уборке снега более 139 единиц спецтехники и более 1140 дорожных рабочих и дворников.