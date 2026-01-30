Коммунальщики Балашихи устраняют последствия снегопада

Водитель трактора МТЗ от МБУ «Благоустройство-Балашиха» Богдан Трегубов каждый день объезжает центральную часть и микрорайон Первомайский. Он рассказал, что первым делом очищает улицу Трубецкую, а затем направляется к улице Победы. Этот участок Богдан считает самым сложным из-за большого количества снега, сброшенного с крыш жилых домов.

После уборки улицы Победы коммунальщик отправляется в сторону городской администрации, едет по Советской, охватывает проспект Ленина, Карла Маркса и уезжает на Первомайский. Здесь он чистит дворовые территории и участки у социальных объектов. За день водитель наматывает около 80 километров.

По словам Богдана, снегопад увеличил объем работы, но сама по себе она не сложная. Главное — правильно распределить задачи.

Коммунальщик обратил внимание на реакцию горожан. Большинство из них ценят работу бригад, но есть и те, кто мешает: не пропускает технику, снимает на телефон. Такая реакция Богдану непонятна, но радует, что таких людей меньшинство.

Всего в Балашихе задействовано 139 единиц спецтехники, во дворах и парках работают экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы и фронтальные погрузчики. Также участвуют 140 дорожных рабочих и свыше тысячи дворников.