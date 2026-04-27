Коммунальщики Балашихи устраняют последствия сильного снегопада

В городском округе Балашиха 27 апреля в связи с аномальным снегопадом объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 23–25 метров в секунду, из-за чего повалены деревья, задержаны транспортные средства. Снег продолжает идти, и коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме.

Мастер МБУ «Благоустройство Балашиха» Александра Кулаева сообщила, что в числе первостепенных задач — уборка поваленных деревьев, зачистка остановок общественного транспорта от снега и уборка тротуаров. В работах задействованы пять бригад по четыре человека, и при необходимости будут привлечены дополнительные силы.

Несмотря на то что вся техника переоборудована для весенне-летнего периода, трудностей с уборкой снега у рабочих не возникает из-за отсутствия мороза на улице. Трактора МТЗ успешно справляются с очисткой тротуаров и общественных пространств. Всего в Балашихе задействовано несколько десятков единиц спецтехники и свыше тысячи человек. Для уборки магистралей используются комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ, а во дворах работают погрузчики.

Синоптики предупреждают, что «оранжевый» уровень опасности будет действовать до 21 часа 27 апреля в столице и до трех часов ночи 28 апреля в области. Жителей просят быть максимально внимательными и осторожными, не укрываться под рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередач, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабозакрепленных конструкций, убрать с балконов и придомовых территорий предметы, которые может унести ветер. В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефону 112 или в ЕДДС Балашихи: 8 (495) 525-61-12, 8 (495) 524-41-12, 8 (926) 094-51-92.