Коммунальщики Балашихи прошли курс по пожарной безопасности

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу приказ МЧС № 1120, регламентирующий обновленный порядок обучения мерам пожарной безопасности. В рамках нововведений сотрудники Балашихинских коммунальных систем — руководители структурных подразделений — успешно прошли профессиональную переподготовку по программе «Специалист по пожарной профилактике».

Объем курса составил 256 часов. Обучение проводили специалисты учебно‑курсового комбината Всероссийского добровольного пожарного общества имени Климкина.

В ходе обучения участники освоили актуальные знания в области пожарной безопасности, приобрели практические навыки реагирования в случае пожара и сформировали компетенции, необходимые для защиты жизни и здоровья людей, а также сохранности имущества при возгорании.

По завершении программы руководителям в торжественной обстановке вручили дипломы о дополнительном образовании.