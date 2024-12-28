Коммунальщики Балашихи промыли 1920 метров канализационных сетей на этой неделе

Сотрудники Балашихинских коммунальных систем подвели итоги работы за неделю. Основное внимание БКС традиционно уделили быстрой ликвидации засоров и аварий на системах холодного водоснабжения.

Специалисты под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области устранили восемь утечек на водопроводных сетях, очистили четыре водопроводных колодца и отремонтировали еще один.

Также отремонтировали пять водопроводных колонок, промыли 1920 метров канализационных сетей, устранили 35 засоров, очистили 26 и отремонтированы четыре канализационных колодца, очистили 32 насоса и отремонтировали оборудование.