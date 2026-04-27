Коммунальщики Балашихи ликвидируют последствия снегопада

В городе Балашиха коммунальные службы активно устраняют последствия сильного снегопада, который произошел в ночь на 27 апреля. Работники городских служб с раннего утра заняты расчисткой улиц и дворов от снега, а также убирают поваленные деревья.

На улице Свердлова, дом 15/3, стихия повалила несколько деревьев. По информации, предоставленной представителями МУП «Балашихинские коммунальные системы», к 11 часам утра было убрано пять деревьев, и на месте продолжают работать четыре человека.

Мастер участка Вадим Козлов сообщил, что около девяти утра им поступил сигнал о происшествии. Бригада оставила текущие задания и выехала на место с необходимым оборудованием, включая бензопилы. Первым делом рабочие освободили от деревьев проезжую часть и пешеходные зоны, после чего приступили к уборке остальной территории.

Козлов отметил, что пока коммунальные службы убирают уже упавшие деревья, существует риск обрушения других деревьев, на которых скопилось слишком много снега. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными из-за возможности повторных обрушений.