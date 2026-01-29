Коммунальщики Балашихи продолжили борьбу с последствиями сильного снегопада

В городском округе Балашиха продолжается активная работа по ликвидации последствий сильного снегопада. 29 января бригада муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство-Балашиха» трудится в микрорайоне Балашиха-3. Специалисты очищают проезжую часть, автобусные остановки и тротуары. Планируется освободить от снега улицы Пушкинскую, Белякова, Чехова и проезд Трудовых резервов.

Водитель трактора МТЗ Константин Березин поделился, что последние дни выходит на работу с шести утра. По его мнению, сложнее всего расталкивать снег.

Несмотря на разные реакции жителей, работа не останавливается, считает Константин. В уборке снега в Балашихе задействовано 139 единиц спецтехники. Дороги, дворы и территории у социальных учреждений убирают в течение суток. Расчистку основных дорог и магистралей проводят комбинированные дорожные машины и тракторы МТЗ, которые также посыпают проезжую часть противогололедными материалами.

Во дворах и парках работают экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы и фронтальные погрузчики. В работах участвуют 140 дорожных рабочих и более тысячи дворников.