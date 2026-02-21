Коммунальщики Апрелевки мобилизовались для борьбы с рекордным снегопадом

В Апрелевке Февраль оказался богаче на осадки, чем январь. Заместитель начальника управления по вопросам ЖКХ Вадим Агаев заявил, что к уже имеющимся сугробам добавилось как минимум 25 сантиметров свежего снега.

Для эффективной уборки город поделили на пять основных участков: микрорайон Пойденко, участок по улице Ленина и ближайшие территории, Февральскую и Парковую, зону за железной дорогой, а также микрорайон Победа вместе с Мартемьяново и Афинеево. На каждом участке работают бригады ручной уборки и механизированная техника.

Вадим Агаев отметил, что пока погода благоприятствует: светит солнце, и снег отходит легко. Коммунальщики планируют по максимуму очистить все до прихода новых морозов, которые снова обещают синоптики. В работе задействована вся техника МБУ, дополнительно привлечены наемные машины. Помощь в уборке также оказывают местные предприятия — водоканал и теплосеть.