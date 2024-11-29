Коммунальным службам Подмосковья передали 14 ломовозов

Министерство содержания территорий и жилищного надзора Московской области передало муниципалитетам 14 ломовозов. Новая спецтехника поступила в Клин, Наро-Фоминск, Пушкино, Ступино, Химки, Балашиху, Дмитров, Каширу, Коломну, Лобню, Можайск, Павловский Посад и Сергиев Посад.

Распределение техники учитывало потребности территорий. Ломовозы помогут коммунальным службам в уборке и вывозе отходов.

В этом году ведомство закупило около двух тысяч единиц спецтехники, включая мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и газели для транспортировки оборудования.