Коммунальным службам Подмосковья передали 14 ломовозов

Министерство содержания территорий и жилищного надзора Московской области передало муниципалитетам 14 ломовозов. Новая спецтехника поступила в Клин, Наро-Фоминск, Пушкино, Ступино, Химки, Балашиху, Дмитров, Каширу, Коломну, Лобню, Можайск, Павловский Посад и Сергиев Посад.
Распределение техники учитывало потребности территорий. Ломовозы помогут коммунальным службам в уборке и вывозе отходов.
В этом году ведомство закупило около двух тысяч единиц спецтехники, включая мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и газели для транспортировки оборудования.
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