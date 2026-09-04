Коммунальные службы завершили подготовку к отопительному сезону в Лобне

Все школы и детские сады городского округа Лобня получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Глава округа Анна Кротова проверила, как образовательные учреждения подготовили к отопительному сезону и работе в холодное время года.

3 сентября глава городского округа Лобня Анна Кротова проверила готовность образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду.

«Родители могут быть спокойны: все школы и детские сады городского округа получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. В зданиях, где каждый день учатся наши дети, должно быть тепло и комфортно в любую погоду», — отметила Анна Кротова в своих социальных сетях.

Паспорт готовности подтверждает, что образовательные учреждения прошли необходимые проверки и подготовлены к началу отопительного сезона.

Также в администрации Лобни состоялось отраслевое совещание, на котором обсудили подготовку коммунальной инфраструктуры к холодам. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации доложили о готовности оборудования и необходимых ресурсов для стабильной работы в зимний период.

Подготовка городского хозяйства к осенне-зимнему сезону продолжается в соответствии с утвержденным графиком.