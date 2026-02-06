Коммунальные службы Зарайска борются с последствиями сильного снегопада

В городском округе Зарайск активно проводятся работы по ликвидации последствий мощного снегопада. На улицах Октябрьской и Московской, а также в микрорайоне №2, дом №104, работает около ста человек и сорок единиц спецтехники.

Коммунальные бригады и волонтеры с раннего утра расчищают дороги, дворы и парковки. Они трудятся днем и ночью, стремясь как можно быстрее обеспечить свободный проезд транспорта и безопасность пешеходов.

Местные жители не остаются в стороне — они активно присоединяются к расчистке своих участков и помогают соседям. Синоптики пока не дают точных прогнозов, но коммунальные службы готовы к продолжению снегопада и держат технику в полной готовности.