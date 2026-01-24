Коммунальные службы вывозят снег с улиц Серпухова

В Серпухове коммунальные службы работают в усиленном режиме, обеспечивая полномасштабную зимнюю уборку города. Вывоз снега продолжается несмотря на серьезные морозы.

Глава округа Алексей Шимко держит на личном контроле состояние основных дорог, тротуаров, остановок и подходов к социальным объектам.

«Спасибо сотрудникам коммунальных служб за их труд, ответственность и работу в таких суровых погодных условиях», — отметил глава муниципалитета.

В настоящий момент особое внимание уделяется придомовым территориям и дворам, чтобы обеспечить чистоту и доступность проездов для жителей. Все ресурсы и техника Комбината благоустройства, управляющих компаний и дворников направлены на оперативный сбор и вывоз снега.

Жителям, которые заметили проблемный участок, рекомендовано сообщать информацию в штаб зимней уборки по телефону Telegram: +7-925-979-20-37.