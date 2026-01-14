Коммунальные службы вывезут снег с улиц Чехова

Глава округа Михаил Собакин совместно с заместителями, профильными специалистами и руководством «Чеховского благоустройства» провели собрание в штабе по ликвидации последствий снегопада. На нем обсудили ход и сроки выполнения работ.

На данный момент в усиленном режиме идет уборка придомовых территорий и подъездных путей к контейнерным площадкам. Всего организация «Чеховское благоустройство» обслуживает 106 дворов. Первый цикл очистки завершен, рабочие уже приступили к следующему этапу. Специалисты составили график уборки парковочных мест. О предстоящих работах жителей предупреждают заранее.

Также продолжается расчистка автомобильных дорог в сельских населенных пунктах. На очереди пешеходные тротуары и тропинки. Для работы привлекут дополнительные ресурсы. На данный момент в Чехове задействовано более 80 единиц техники и порядка 150 рабочих. Специалисты трудятся в двухсменном режиме.