Коммунальные службы вывезут снег с улиц Чехова
Глава округа Михаил Собакин совместно с заместителями, профильными специалистами и руководством «Чеховского благоустройства» провели собрание в штабе по ликвидации последствий снегопада. На нем обсудили ход и сроки выполнения работ.
На данный момент в усиленном режиме идет уборка придомовых территорий и подъездных путей к контейнерным площадкам. Всего организация «Чеховское благоустройство» обслуживает 106 дворов. Первый цикл очистки завершен, рабочие уже приступили к следующему этапу. Специалисты составили график уборки парковочных мест. О предстоящих работах жителей предупреждают заранее.
Также продолжается расчистка автомобильных дорог в сельских населенных пунктах. На очереди пешеходные тротуары и тропинки. Для работы привлекут дополнительные ресурсы. На данный момент в Чехове задействовано более 80 единиц техники и порядка 150 рабочих. Специалисты трудятся в двухсменном режиме.
«Благодарю всех неравнодушных жителей, студентов и сотрудников предприятий за помощь нашим коммунальщикам. Спасибо всем за терпение и понимание. Обращаю внимание, что все поступающие обращения оперативно отправляются в работу. Особенно ценно, когда жители возвращаются с обратной связью. Уже сейчас мы провели ряд мероприятий, которые позволят усилить производственную базу учреждения „Чеховское благоустройство“ в части оснащения техникой большой и малой механизации», — прокомментировал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.